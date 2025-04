Carlo III in piazza a Ravenna col presidente Mattarella

agenzia

Visita gli stand con le eccellenze dell'Emilia-Romagna

RAVENNA, 10 APR – Re Carlo III e la consorte Camilla sono usciti dal municipio di Ravenna per recarsi nell’antistante piazza del Popolo, dove sono stati montati alcuni gazebo per un UK-Emilia-Romagna Festival. I reali si sono fermati a stringere le mani alle tante persone presenti. Con loro anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad attenderli il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, la presidente della provincia di Ravenna Valentina Palli e il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. Negli stand sono state presentate tradizioni gastronomiche, culturali e artigianali del territorio. A fare da “cicerone”, come lui stesso si definisce, lo chef Massimo Bottura, che ha già avuto modo di conoscere i reali: “La regina, insieme al figlio Tom Parker Bowles, è madrina del mio refettorio a Londra”, spiega. “È stata proprio lei che ha chiesto di avere me come cicerone, quindi è un bell’orgoglio”.

