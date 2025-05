agenzia

'I vantaggi reciproci arriveranno da una partnership'

WASHINGTON, 06 MAG – Mark Carney ha ribadito a Donald Trump che “il Canada non è in vendita”. Nel bilaterale nello Studio Ovale il premier canadese ha sottolineato che i vantaggi per i due Paesi arriveranno da una “partnership”.

