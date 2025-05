Carni e insaccati scaduti da anni in un salumificio a Cesena

agenzia

I carabinieri dei Nas hanno scoperto gravi irregolarità

CESENA, 19 MAG – Gravi irregolarità con potenziali pericoli per la salute pubblica: li hanno riscontrati i Nas dei Carabinieri durante un’ispezione, nei giorni scorsi, in un salumificio/prosciuttificio in provincia di Cesena. Sono stati ritrovati ingenti quantitativi di spezie e condimenti scaduti anche da più di dieci anni, destinati ad essere usati nel processo produttivo dei salumi, oltre a carni, salumi, prosciutti e budelli per insacco con la durata di conservazione o superata da molto tempo o anonimi e irrintracciabili. Nel piazzale antistante lo stabilimento è stato anche riscontrato l’abusivo allestimento e utilizzo di una ampia cella frigo adibita allo stoccaggio di alimenti e spezie. Verificata anche l’irregolare attività di congelamento di prosciutti, che rimanevano congelati a -18°C per lunghi periodi, anche di 2/5 mesi, prima di essere affettati, scongelati e confezionati in buste termo-sigillate per la vendita al dettaglio con in etichetta una scadenza di circa 80 giorni dall’affettatura e dall’inserimento delle vaschette di vendita. I militari hanno sequestrato 1.036 kg di spezie con data di scadenza superata sin dall’anno 2013, circa 307 kg di salumi vari anonimi, irrintracciabili o scaduti e circa 255 kg di carni e prosciutti congelati. Il valore commerciale complessivo della merce sequestrata si attesta intorno ai 30mila euro, sono state fatte multe per un totale di 12mila euro. Intervenuta anche l’Usl con l’emissione degli opportuni provvedimenti prescrittivi.

