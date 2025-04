Caro voli a Pasqua, ecco come risparmiare

agenzia

Consigli da RimborsoAlVolo, da bagagli a scalo di partenza

ROMA, 05 APR – In vista della Pasqua e dei prossimi ponti di primavera RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, ha realizzato una guida pratica per aiutare i cittadini a risparmiare sulla spesa per i voli e organizzare al meglio le partenze. “La pianificazione è la chiave del successo di qualsiasi viaggio. Prenotare i biglietti aerei con largo anticipo può far risparmiare molto denaro e garantire una maggiore scelta di voli. Altro fattore importante è la scelta degli aeroporti, specie per i voli diretti all’estero: volare da scali secondari, come Bergamo o Bologna, può abbattere notevolmente i costi rispetto a partire dai principali hub” – spiega RimborsoAlVolo. Attenzione poi ai bagagli: “ogni compagnia aerea ha le proprie regole riguardo al peso e alle dimensioni del bagaglio. È importante conoscerle per evitare spiacevoli sorprese al check-in e, soprattutto, multe salate in caso di superamento del peso massimo consentito”. La guida suggerisce poi di individuare le offerte migliori per volare a Pasqua e durante i ponti di primavera controllando frequentemente i siti delle compagnie aeree e le piattaforme di confronto prezzi, evitare di partire nei giorni di maggiore richiesta come il venerdì o il sabato, considerare pacchetti che combinano volo e hotel per abbattere i costi complessivi, considerare le distanze tra lo scalo di arrivo e la località di destinazione, sfruttare il check-in online per risparmiare tempo. E in caso di ritardi e cancellazioni – ricorda RimborsoAlVolo – si ha diritto ad assistenza, rimborsi e, nei casi previsti, alla compensazione pecuniaria fino a 600 euro.

