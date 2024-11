Caro voli: Schifani, ‘spero che il Governo intervenga dando più poteri ad Antitrust’**

agenzia

Palermo, 11 nov. “Noi stiamo facendo il massimo sforzo per aiutare i siciliani, è un provvedimento tampone per non essere surclassati dalla logica del caro voli. Ma occorrerà un provvedimento nazionale ancora più forte. Non so quale. C’è chi sostiene che il mercato non è governabile, perché il mercato è libero. Ma dinnanzi a questioni come queste spero che il governo studi un ulteriore provvedimento ancora più rigoroso, dando all’Antitrust ancora più poteri. Noi ce la stiamo mettendo tutta per tutelare i nostri concittadini, mi auguro che sia l’ultima volta in cui siamo costretti a intervenire per eliminare questo scandalo”. Lo ha detto il Governatore siciliano renato Schifani, intervenendo a Tgcom24 sul caro voli. “Occorre un ulteriore passaggio da parte del Governo – aggiunge Schifani – che già ha fatto tanto, ma credo che non ci si possa fermare. Sono situazioni di privilegio che vanno contrastati senza se e senza ma”.

