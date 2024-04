Cartebellotta (Gimbe): “Eliminare tutela salute da materie autonomia”

agenzia

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – “L’autonomia differenziata porterà al collasso la sanità delle Regioni del Sud, già in fondo a tutte le classifiche per cure essenziali e aspettativa di vita. Al Nord il rischio è il sovraccarico da mobilità sanitaria. Occorre eliminare la materia ‘tutela della salute’ dalle maggiori autonomie”. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe, a Roma in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, una sfida condivisa’.

“Una sfida fondamentale per i cittadini italiani – sottolinea – soprattutto perché oggi serve un vero e proprio patto politico e sociale con il quale, indipendentemente dalla alternanza dei governi e delle ideologie partitiche, bisogna rimettere al centro la sanità, bisogna investire risorse per rilanciare il finanziamento pubblico e soprattutto servono coraggiose riforme perché comunque le modalità di pianificazione, organizzazione di erogazione del Servizio sanitario e socio-sanitario non è adeguata con la transizione epidemiologica, informatica e tecnologica”.