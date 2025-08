Casa Bianca, annuncio Apple altra vittoria industria Usa

agenzia

Contribuirà a riportare in patria produzione componenti critici

WASHINGTON, 06 AGO – “Il programma economico America First del presidente Trump ha garantito migliaia di miliardi di dollari di investimenti a sostegno dell’occupazione e delle imprese americane. L’annuncio di oggi con Apple rappresenta un’ulteriore vittoria per il nostro settore manifatturiero, che contribuirà contemporaneamente a riportare in patria la produzione di componenti critici per proteggere l’economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”: lo afferma la Casa Bianca in una nota, confermando le indiscrezioni dei media sull’imminente annuncio della casa di Cupertino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA