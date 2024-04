Casa Bianca conferma, Mosca avvertita del rischio di attacchi

agenzia

Usa, 'c'erano segnali di un attacco in Russia da novembre'

WASHINGTON, 22 MAR – La Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni di qualche ora fa di Cnn e New York Times che gli Stati Uniti avevano avvertito Mosca all’inizio di marzo di un attacco terroristico che avrebbe potuto colpire “grandi raduni” a Mosca. “All’inizio di questo mese, il governo americano aveva informazioni su un piano per un attacco a Mosca contro grandi raduni e concerti” e le “ha condivise con le autorità russe”, ha detto la portavoce del Consiglio oer la sicurezza nazionale Adrienne Watson. Intanto, fonti dell’intelligence riferiscono alla Cbs che gli Stati Uniti “avevano una serie di informazioni e segnali su un possibile attacco dell’Isis in Russia da novembre”.

