agenzia

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per sicurezza nazionale

WASHINGTON, 18 MAR – “Hamas avrebbe potuto rilasciare gli ostaggi per estendere il cessate il fuoco, ma invece ha scelto la guerra”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Brian Hughes in una nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA