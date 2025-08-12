Casa Bianca, incontro Trump-Putin si terrà a Anchorage

agenzia

'Trump molto impegnato con Zelensky e l'Europa'

NEW YORK, 12 AGO – L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Anchorage, in Alaska. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Non voglio rivelare le conversazioni private fra il presidente e il presidente Volodymyr Zelensky. Posso dirvi che il presidente ha un profondo rispetto per tutte le parti”, ha aggiunto Leavitt, sottolineando che gli Stati Uniti sono “molto impegnati con Zelensky e l’Europa”.

