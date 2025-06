agenzia

WASHINGTON, 19 GIU – L’Iran è in grado di produrre una bomba nucleare in “un paio di settimane”. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, secondo cui Teheran ha tutto quello di cui ha bisogno per raggiungere l’arma nucleare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA