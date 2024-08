Casa Bianca, la più dura condanna ad attacco russo a Kiev

agenzia

'Sostegno degli Usa a Kiev resta incrollabile'

WASHINGTON, 26 AGO – “Condanniamo nei termini piu’ duri l’attacco massiccio lanciato dai russi contro Ucraina”: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, ribadendo che il sostegno degli Usa a Kiev “resta incrollabile”. “Condanniamo nei termini più duri la continua guerra della Russia contro l’Ucraina e i suoi sforzi per far sprofondare il popolo ucraino nell’oscurità mentre l’autunno incombe su di noi”, ha detto John Kirby, definendo l’assalto “oltraggioso”.

