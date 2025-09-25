‘Casa Bianca minaccia licenziamenti di massa se shutdown’

agenzia

Politico: 'Chiesti piani di tagli per programmi non obbligatori'

ROMA, 25 SET – L’ufficio bilancio della Casa Bianca sta dando istruzioni alle agenzie federali di preparare piani di licenziamenti di massa in caso di shutdown governativo, prendendo di mira in particolare i dipendenti che lavorano per programmi che non sono legalmente tenuti a proseguire. Lo scrive Politico. La direttiva, delineata in una nota dell’Office of Management and Budget, rappresenta una netta rottura rispetto alla gestione da parte del governo degli scenari di shutdown e un’escalation da parte dell’amministrazione in una situazione di stallo con i democratici sui finanziamenti federali. La scadenza del Congresso è il 30 settembre.

