Casa Bianca non esclude che Trump vada ai funerali del Papa

'Ma al momento non è previsto'

WASHINGTON, 21 APR – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che “al momento” non è previsto alcun viaggio del presidente Donald Trump per partecipare ai funerali di Papa Francesco, ma non lo ha escluso. “Ciò non significa quindi che il viaggio non si terrà” ha affermato. Il presidente George W. Bush partecipò ai funerali di Giovanni Paolo II. “Preghiamo per i milioni di cristiani in tutto il mondo che hanno amato e ammirato il Papa”, ha detto Leavitt ai giornalisti alla Casa Bianca.

