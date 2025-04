Casa Bianca per taglio 50% budget dipartimento di Stato

agenzia

Proposta anche eliminazione dei fondi per Onu e sede Nato

WASHINGTON, 14 APR – L’Ufficio Office of Management and Budget della Casa Bianca ha proposto di tagliare quasi del 50% il bilancio del Dipartimento di Stato, chiudere diverse missioni diplomatiche all’estero, ridurre drasticamente il numero di funzionari diplomatici ed eliminare i finanziamenti per quasi tutte le organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, molte delle sue agenzie e la sede della Nato. Lo riportano i media Usa, citando dirigenti dell’amministrazione protetti all’anonimato. La proposta, presentata al Dipartimento di Stato la scorsa settimana e ancora in una fase altamente preliminare, non dovrebbe ottenere l’approvazione né della leadership del Dipartimento né del Congresso, che sarà chiamato a votare sull’intero bilancio federale nei prossimi mesi. Ma fornisce un’indicazione delle priorità dell’amministrazione Trump e coincide con i massicci tagli ai posti di lavoro e ai finanziamenti in tutto il governo federale, dal Dipartimento della Salute al Dipartimento dell’Istruzione fino all’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid).

