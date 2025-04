Casa Bianca preannuncia appello contro l’oltraggio a corte

agenzia

Preannunciato da giudice federale James Boasberg

WASHINGTON, 16 APR – La Casa Bianca ha preannunciato che ricorrerà subito in appello dopo che il giudice federale James Boasberg ha detto di ritenere che c’è una “probabile causa” per ritenere l’amministrazione di Donald Trump colpevole di oltraggio alla corte, per aver violato la sua sentenza del mese scorso, che sospendeva le deportazioni di migranti venezuelani in base ad una legge di guerra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA