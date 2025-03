Casa Bianca, su acciaio-alluminio dal Canada dazi restano al 25%

agenzia

In vigore dalla mezzanotte del 12 marzo

NEW YORK, 11 MAR – Dazi del 25% sull’acciaio e l’alluminio dal Canada e da altri Paesi scatteranno alla mezzanotte del 12 marzo. “Sulla base dei precedenti ordini esecutivi, entrerà in vigore una tariffa del 25% su acciaio e alluminio senza eccezioni o esenzioni per il Canada e altri partner commerciali alla mezzanotte del 12 marzo”, ha detto il portavoce della Casa Bianca Kush Desai, indicando così una retromarcia da parte di Donald Trump che aveva minacciato dazi 50% sui metalli canadesi.

