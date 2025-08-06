Casa Bianca, ‘Trump pronto a vedere Putin e Zelensky’

agenzia

'I russi vogliono incontrare il presidente Usa'

WASHINGTON, 06 AGO – Donald Trump è disponibile a incontrare Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca confermando in parte le notizie del New York Times. La possibilità è stata discussa in una chiamata tra Trump e Zelensky che, secondo una fonte ucraina di alto livello, ha coinvolto anche il segretario generale della Nato Mark Rutte e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia. “I russi hanno espresso il desiderio di incontrare il presidente Trump, e il presidente è disponibile a incontrare sia il presidente Putin che il presidente Zelensky”, ha dichiarato Karoline Leavitt.

