Casa Bianca, Trump sostiene capo del Pentagono Hegseth

agenzia

Dopo scandalo della chat con piani di attacco agli Houthi

NEW YORK, 21 APR – Donald Trump sostiene fortemente il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in un’intervista a Fox dopo lo scandalo che sta travolgendo il segretario alla difesa, che ha diffuso i dettagli di un attacco americano agli Houthi in una chat in cui erano presenti anche la moglie e il fratello.

