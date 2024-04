Casa Bianca,20 miliardi di prestiti per produrre chip Intel

agenzia

Amministrazione Usa: 'Creeranno 30mila posti di lavoro'

(ANSA-AFP) – WASHINGTON, 20 MAR – La Casa Bianca ha annunciato lo stanziamento di quasi 20 miliardi di dollari in nuove sovvenzioni e prestiti per sostenere gli impianti di produzione di chip di Intel negli Usa, segnando il più grande annuncio dell’amministrazione Biden per affrontare il dominio della Cina su questa tecnologia cruciale. “Il Dipartimento del Commercio ha raggiunto un accordo preliminare con Intel per fornire fino a 8,5 miliardi di dollari in finanziamenti diretti e 11 miliardi di dollari in prestiti nell’ambito del Chips and Science Act”, ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato, aggiungendo che si creeranno quasi 30mila posti di lavoro. (ANSA-AFP).

