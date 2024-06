Casa: Bonelli, ‘emendamento salva grattacieli apre speculazione in tutta Italia’

agenzia

Roma, 6 giu. “Gli emendamenti che la Lega ha annunciato di voler presentare al piano casa di Salvini daranno il via libera alla speculazione edilizia nelle città italiane, a cui noi dell’Alleanza Verdi e Sinistra ci opporremo dentro e fuori dal Parlamento”. Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli.

“Sono due gli emendamenti che riteniamo pericolosissimi e che renderanno invivibili le nostre città: il primo prevede la regolarizzazione di unità immobiliari con una superficie di 20 mq, diminuendo le altezze minime da 2,70 m a 2,40 m; il secondo prevede la sanatoria dei grattacieli di Milano sottoposti a sequestro dalla Procura di Milano. Il primo emendamento trasformerà le città in case pollaio e in bed and breakfast. È il colpo di grazia per i centri storici, che caccerà i residenti per trasformarli in residenze per turisti”.