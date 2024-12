Casa: Braga (Pd), ‘sbagliato rimettere in discussione decisione case green’/Rpt

agenzia

Roma, 13 dic “In generale, quello che manca è una visione di programmazione, non solo economica, cioè non solo di risorse che possono sostenere i vari aspetti del mercato delle abitazioni, dello sviluppo della risposta al bisogno abitativo articolato e complesso”. Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, intervenendo alla presentazione del 3° Rapporto Federproprietà-Censis ‘Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: la casa possibile’, realizzato in collaborazione con Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Fimaa Italia e Locare srl.

“Una delle proposte – ha spiegato – che mi auguro possa trovare un’attenzione e un accoglimento da parte del Governo, che abbiamo presentato tra i nostri emendamenti è relativa alla direttiva Casa green, della riqualificazione energetica. **E’ sbagliato** volere rimettere in discussione una decisione che risponde a un bisogno di carattere ambientale, cioè quello di ridurre le emissioni, ma anche quello di dover mettere a disposizione strumenti che consentano ai proprietari di riqualificare la propria casa”.