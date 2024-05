agenzia

Roma, 20 mag. “Sono quelle cose fatte per le elezioni, che non funzioneranno mai , nessuno farà i decreti attuativi”, come “il ponte sullo Stretto. È tutto uno spettacolo indecoroso”. Così Carlo Calenda, ospite di ‘Agorà’, su Raitre, a proposito del piano casa annunciato dal ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini.

