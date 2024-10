Casa: Cognetti (Politecnico), ‘Pluralità di attori, Ers, accessibilità e fascia grigia, le quattro sfide del futuro’

agenzia

Milano, 04 ott. – “La nostra ricerca solleva quattro sfide per il futuro: la questione della pluralità degli attori, il ruolo dell’Ers”, l’edilizia residenziale sociale, “chiarire se accessibilità vuol dire affitto e la domanda della fascia grigia, quella fascia di popolazione che resta esclusa dall’offerta”, per questioni di reddito. Così Francesca Cognetti, professore associato dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, a proposito della ricerca condotta per Fhs e presentata a Milano, in occasione del ventennale della fondazione che ha visto la luce nel 2004, sotto la spinta di Fondazione Cariplo per trovare risposte e soluzioni alla crescente emergenza abitativa. La professoressa snocciola nel dettaglio le quattro sfide: “La prima sfida è la questione della pluralità degli attori, abbiamo visto una forte pluralità in mancanza di una governance complessiva. C’è un grande tema di governance e di relazione tra pubblico e privato, ma anche una pluralità di soggetti, ad esempio legati al terzo settore. Quali sono i luoghi della governance e chi ha la regia di questa governance, è un grande tema strategico”, spiega. Poi c’è la sfida legata all’Edilizia residenziale sociale (Ers): “Emerge un po’ il fatto che l’Ers abbia una definizione a maglie molto larghe. Forse va rifatta una una riflessione sulle categorie dell’Ers, anche guardando alla valutazione degli ultimi 15 anni”, illustra l’esperta.