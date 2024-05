Casa: dl ‘salva casa’ arriva in Cdm, testo all’esame del preconsiglio

agenzia

Roma, 22 mag. Il dl salva casa, con “misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, è all’odg del preconsiglio dei ministri convocato per domani alle 16.30, alla vigilia del Cdm in agenda venerdì. All’odg figura inoltre un dl in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni in difficoltà e per il regolare avvio dell’anno scolastico, nonché un ddl in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. (segue)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA