Casa: Gualtieri, ‘serve svolta radicale, con governo Meloni stiamo toccando il fondo’

Roma, 7 apr. “Noi abbiamo bisogno di una svolta radicale per mettere al centro dell’agenda il tema del diritto all’abitare che sempre meno viene garantito. Sono venuti al pettine dei nodi che riguardano un’impostazione sbagliata assunta in questo Paese da tempo e all’attuale governo ci sta facendo toccare il fondo, ad esempio smantellando un fondo per l’affitto: siamo al punto più basso di sempre. Ma noi non dobbiamo solo ripristinare quello che l’attuale governo sta smantellando”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’iniziativa in corso al Nazareno ‘La Casa è un diritto’.