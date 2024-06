Casa: Mazzetti (Fi), ‘Salva-casa è buon inizio, Fi tutela proprietà’

agenzia

Roma, 27 giu. “Le agenzie immobiliari sono un presidio di legalità, anche nel combattere il sommerso, e sono una garanzia di professionalità per i clienti, sia per chi compra sia per chi legittimamente vuole affittare il proprio immobile. Le categorie e gli ordini professionali avranno sempre in Forza Italia un interlocutore, anche perché vogliamo costruire una nuova politica per la casa e per l’abitare. Finché ci saremo noi, non ci saranno divieti e gnuno potrà disporre dei propri beni; nel mentre, la politica lavorerà per creare una cornice affinché si possano ristrutturare gli immobili nel solco di una più ampia rigenerazione urbana, sociale ed economica. Quel che è certo è che non faremo l’errore degli altri paesi: vietare affitti brevi ad uso turistico”. Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI nel corso della presentazione del report Fiaip Monitora sul mercato turistico alla Camera.