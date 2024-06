Casa: Milani (Fdi), ‘bene Abi su incentivi per famiglie e imprese’

agenzia

Roma, 27 giu. “Valuto positivamente quanto espresso oggi dall’Abi in merito alla Direttiva europea sulle case green. Ovvero è necessario che la riqualificazione energetica degli immobili sia accompagnata da misure di incentivazione per imprese e famiglie. Una posizione che Fratelli d’Italia ha espresso più volte, non ultimo attraverso le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alle Camere in vista dell’odierno Consiglio europeo. Gli obiettivi della Direttiva sull’efficientamento energetico sono troppo onerosi in assenza di incentivi, che possono essere provenienti solo dall’Ue. Fa piacere constatare che anche il mondo bancario concordi su questo”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA