Casa: Pd, ‘incontro con Sunia, risposte immediate a diritto all’abitare’

agenzia

Roma, 21 mar. “Abbiamo incontrato Stefano Chiappelli, segretario del sindacato Sunia, a margine della presentazione alla Camera dei Deputati della petizione popolare per il diritto all’abitare, per manifestare la nostra totale e incondizionata collaborazione sull’emergenza casa”. Così Marco Furfaro, della segreteria nazionale Pd e deputato primo firmatario di due proposte di legge sull’abitare, e Sara Ferrari, deputata e componente dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd della Camera.