Casa: Salvini, ‘dl non riguarda abusi esterni, proteste da chi non ha letto testo’

Roma, 22 mag. Il decreto casa “arriva in Cdm venerdì” e “non riguarda gli abusi esterni, quindi non riguarda condoni di chi si è fatto la villa con piscina in riva al mare o in aree a rischio, riguarda la regolarizzazione di milioni di problemi che ci sono nelle case della maggioranza degli italiani: il bagnetto, l’anticamera, il soppalco, la veranda… Protestano quelli che non hanno letto il testo”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio Uno.

