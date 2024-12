Casa: Schlein, ‘governo non lasci italiani in difficoltà in preda a emergenza abitativa’

agenzia

Roma, 12 dic. “Servono risposte di edilizia sociale. Noi come Pd abbiamo fatto emendamenti alla manovra per rifinanziare il fondo affitto e la morosità incolpevole. Sappiamo” che su quest’ultimo punto anche la destra si sta muovendo, “hanno capito che abbiamo ragione: non si possono lasciare gli italiani in difficoltà in preda all’emergenza abitativa”. Lo dice Elly Schlein intervenuta alla manifestazione degli amministratori, davanti a Montecitorio, sulle politiche abitative.

