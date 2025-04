Caserta: Cantalamessa, ‘scioglimento conferma sistema Pd si sta sgretolando’

agenzia

Roma, 18 apr. “Da quanto si apprende da agenzie di stampa, il Comune di Caserta sarebbe tra i quelli sciolti dal Consiglio dei Ministri per condizionamenti della criminalità organizzata. Il fatto non stupisce affatto: si tratta dell’ennesima conferma che il sistema del Pd si sta sgretolando in Campania”. Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito.