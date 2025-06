Caserta: Petrenga, ‘nessuna spaccatura in Fdi, elezione presidente Provincia senza diktat’

agenzia

Roma, 23 giu. “Non vi è alcuna spaccatura all’interno di Fratelli d’Italia nella provincia di Caserta. La situazione è ben diversa e denota, al contrario, una gestione pragmatica e coesa delle dinamiche interne al partito. In merito alle elezioni per la presidenza della Provincia, il coordinatore provinciale, Gimmi Cangiano, prendendo atto della complessità del quadro politico e della oggettiva assenza di una piena unità d’intenti all’interno del centrodestra locale, ha comunicato una chiara e necessaria linea d’azione”. Lo sottolinea la senatrice di Fdi Giovanna Petrenga.

“Durante l’ultimo coordinamento direttivo provinciale del partito, al quale ero presente insieme a Marco Cerreto, Cangiano -spiega Petrenga- ha infatti concesso ai membri del partito piena libertà di scelta nell’appoggio elettorale per il prossimo presidente della provincia di Caserta. Tale decisione è stata maturata in un’ottica di responsabilità e rispetto delle diverse sensibilità presenti, garantendo a ciascuno la facoltà di esprimere il proprio voto in scienza e coscienza. Fratelli d’Italia in provincia di Caserta mantiene la sua coesione e l’unità d’intenti a livello nazionale e sui temi programmatici”.