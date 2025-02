Caso ‘alleanza mafie’, arrestato Giuseppe Fidanzati

agenzia

Cassazione, in carcere presunto capo per conto di Cosa Nostra

MILANO, 31 GEN – I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno arrestato stamane Giuseppe Fidanzati, il figlio del boss di Cosa Nostra Gaetano Fidanzati, tra gli indagati nell’ambito dell’indagine “Hydra” della Dda. Nei suoi confronti ieri la Cassazione, infatti, rigettando il ricorso del suo legale, ha confermato la decisione con cui il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto la misura cautelare in carcere, tra le molte negate nell’ottobre 2023 dal gip Tommaso Perna. Fidanzati, ritenuto un narcotrafficante che sarebbe stato al vertice per conto di Cosa Nostra della presunta “alleanza” con affiliati anche alla ‘ndrangheta e alla camorra, è ora in cella a Voghera, dove stava andando per costituirsi. Altri arresti, dopo la Cassazione che ha confermato l’associazione ribattezzata dai pm “sistema mafioso lombardo”, sono stati effettuati nei giorni scorsi, tra cui quello di Paolo Aurelio Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro.

