Caso Almasri: Pd, ‘Nordio ha mentito a italiani o suo ministero si muove senza informarlo?’

Roma, 22 lug. “Domani chiederemo al ministro Nordio nel Question Time in Parlamento di chiarire le ragioni per cui omise negli interventi in Aula di comunicare quello che si è letto sui giornali in queste settimane e cioè che il ministero della Giustizia in relazione all’arresto di Almasri sarebbe stato informato già dal 19 gennaio e conseguentemente di spiegarci le motivazioni per cui il Ministero ne ha determinato la liberazione”. Così Federico Gianassi, capogruppo Pd in commissione Giustizia di Montecitorio, annunciando il Question time del Pd che stigmatizza, inoltre, gli attacchi portati avanti dal ministro Nordio e da esponenti del governo e della maggioranza nei confronti della magistratura.

