Caso Almasri, Tribunale ministri ascolta il capo della Polizia

Sentito come teste nel procedimento a carico premier e ministri

ROMA, 09 MAG – Il tribunale dei ministri ha ascoltato oggi, nell’ambito del procedimento sul caso Almasri, il capo della Polizia, Vittorio Pisani. L’audizione, durata circa un’ora, è avvenuta negli uffici di piazzale Clodio, Pisani è stato ascoltato come testimone. L’attività istruttoria rientra nel fascicolo che vede indagati la premier Giorgia Meloni, i ministri di Giustizia e Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il termine, non perentorio, dei 90 giorni è scaduto a fine aprile, ma i magistrati competenti per i reati ministeriali sono ancora al lavoro nel procedimento trasmesso nei mesi scorsi dalla Procura di Roma alla luce di due denunce in cui si ipotizzavano, a seconda delle posizioni, i reati di peculato, favoreggiamento e omissioni di atti di ufficio. La vicenda verte sulla liberazione di Osama Almasri, il generale libico arrestato su mandato della Corte Penale Internazionale e poi scarcerato e rimpatriato. Il primo esposto era stato presentato a gennaio dall’avvocato Luigi Li Gotti a cui è seguita la denuncia, alcune settimane dopo, di Lam Magok Biel Ruei, vittima e testimone delle torture del comandante della polizia giudiziaria libica.

