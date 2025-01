Caso Bernabè: ex falconiere non lascia Formello e chiede scusa

agenzia

Il medico Antonini: 'Licenziamento? non sono dipendente Lazio'

ROMA, 15 GEN – Non accenna a chiudersi il caso di Juan Bernabè, l’ormai ex falconiere della Lazio allontanato dal presidente Claudio Lotito dopo la diffusione delle immagini post operazione di protesi peniena. Lo spagnolo, che vive nel centro sportivo biancoceleste, è chiuso nella propria stanza – come emerge da Formello -, non si dà pace e, in attesa di completare il decorso post operatorio, intende presentare le sue scuse che il presidente Lotito non è disposto a prendere in considerazione, nonostante il pianto del falconiere. Sulla ‘saga’ è intervenuto anche Gabriele Antonini, il medico che ha effettuato l’intervento per il quale l’ex falconiere biancoceleste è stato sollevato dall’incarico: attraverso una nota ha sottolineato di non aver “alcun rapporto di dipendenza con la Lazio e quindi mi risulta incomprensibile come io possa essere licenziato. Il mio ruolo è quello di consulente ed ho sempre operato con la massima disponibilità e professionalità, trattando numerosi casi relativi ai pazienti appartenenti alle maestranze, al personale di Formello, ai calciatori della prima squadra e della primavera e ai dirigenti. Tutto ciò è avvenuto sempre ed esclusivamente senza alcun obbligo contrattuale o economico con la società. Per tale ragione mi aspetto una lettera di scuse da parte della società sportiva Lazio della quale mi vanto di essere tifoso ed un ripristino immediato della nostra collaborazione”.

