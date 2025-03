Caso Epstein, in lista contatti nomi eccellenti ma noti

agenzia

Elenco anticipato a influencer di destra, Trump non c'è

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha pubblicato ieri sera la cosiddetta ‘Fase Uno’ dei documenti attesi da tempo relativi all’ex finanziare Jeffrey Epstein morto suicida in un carcere di New York il 10 agosto 2019, tra cui la sua lista di contatti, i registri di volo del suo aereo – denominato inequivocabilmente ‘Lolita Express’ – e un elenco di prove che il governo ha accumulato contro di lui. Dalle 200 pagine circa di documenti non emergono grandi rivelazioni: tra i nomi famosi nella lista dei contatti di Epstein ci sono il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger, Michael Jackson e l’attore Alec Baldwin. Il nome di Donald Trump non compare nei contatti, ma i documenti confermano che l’ex finanziere aveva rapporti anche con il presidente degli Stati Uniti. Durante lo scandalo, erano emerse alcune foto di Trump con Epstein. Ora, i registri dell’aereo privato di quest’ultimo mostrano che il presidente lo utilizzò insieme all’allora moglie Marla Maples (la coppia divorziò nel 1999), alla figlia Tiffany e alla babysitter il 15 maggio del 1994. Ma non si trattò dei famigerati voli verso l’isola di Little Saint James – dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra le quali molte minorenni – bensì di due collegamenti interni: prima da Palm Beach all’aeroporto Reagan di Washington e poi da Washington allo scalo di Teteboro, in New Jersey. Tra gli altri nomi nella lista dei contatti, riporta il New York Post, ci sono quelli di Ethel Kennedy (madre di Robert F. Kennedy Jr.), dell’ex governatore di New York Andrew Cuomo, della supermodella Naomi Campbell, della cantante Courtney Love, di Bob Weinstein (fratello di Harvey Weinstein), del defunto senatore Ted Kennedy e dell’attore Ralph Fiennes. Ma questo non è “un elenco di clienti” di Epstein, sottolinea il giornale: si tratta dei nomi delle persone presenti nell’ampia lista di contatti dell’ex finanziere, la stragrande maggioranza dei quali – se non tutti – sono stati segnalati negli anni di cause legali e fughe di notizie relative al caso. Oltre all’elenco dei contatti, il Dipartimento di Giustizia ha rilasciato un elenco censurato delle massaggiatrici, i cui nomi sono stati oscurati perché erano vittime. In quell’elenco ci sono 254 nomi. La cartella ‘Fase Uno’ è stata fornita a 15 influencer conservatori prima di essere resa pubblica, aggiunge il New York Post. “Ora la cosa interessante è che stiamo tutti aspettando delle bombe”, ha detto la podcaster Liz Wheeler ai follower in un live streaming su X. “Stiamo tutti aspettando cose succose. E non è quello che c’è in questa cartella. Non è quello che c’è in questa cartella. Ed è esattamente così che il procuratore generale ce l’ha presentata”. E poi: “È normale sentirsi frustrati… dovreste sentirvi frustrati”. Da parte sua, il New York Post commenta che non è chiaro se verranno pubblicate altre informazioni relative al caso Epstein, ma il nome dato alla cartella rilasciata ieri lascia intendere che potrebbero esserci altre “fasi”.

