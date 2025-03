Caso Garlasco: accertamenti anche su tappettino bagno dove si lava l’assassino

agenzia

Milano, 24 mar. Nel lungo elenco di reperti e tamponi su cui la Procura di Pavia chiede di fare nuovi accertamenti per l’omicidio di Chiara Poggi c’è anche il frammento del tappettino del bagno su cui – secondo la sentenza – poggia i piedi insanguinati l’assassino prima di lavarsi le mani sporche del sangue della vittima. In particolare, nella richiesta ora al vaglio del giudice per le indagini preliminari, si sottolinea come il frammento di tappetino “non aveva fornito alcun esito alla quantificazione del Dna per problemi di inibizione della reazione di amplificazione” e la successiva amplificazione “non risultava eseguita”.

Essendo ancora in possesso del reperto “si ritiene utile sottoporlo ad ulteriore indagine genetica alla luce delle possibilità analitiche attualmente a disposizione” è la richiesta degli esperti di genetica Carlo Previderé e Pierangela Grignani.