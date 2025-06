Caso Garlasco: intercettazioni Sempio, ‘del popolo bue non me ne frega più niente’**

agenzia

Milano, 4 giu. “So che sbaglio, perché so che è molto, molto importante…. in realtà è molto importante questa cosa però non me ne frega più niente guarda….continuino pure a pensare che io un giorno mi sono svegliato perché ho portato lo scontrino alla cavolo…. continuino a pensare”. E’ parte di una conversazione ambientale catturata dai carabinieri il 12 febbraio 2007 e agli atti della prima inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio dallo scorso gennaio nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’intercettazione ambientale numero 132 – i brogliacci sono stati visionati interamente dall’Adnkronos – restituisce quanto dice in auto Sempio, forse al telefono.

Il nome di Sempio è su tutta la stampa, l’inchiesta è nota e i giornalisti gli danno la caccia. Contro di lui l’alibi dello scontrino e il Dna. Parlando probabilmente del rapporto con la vittima e dell’ipotesi che possa essersi invaghito, l’indagato aggiunge: “era quasi mai a casa….e allora non la incontravo e loro questa cosa non la sanno e te la continuano a menare con ……non è possibile”. Il tono sempre salire. “Non me ne frega niente…già sono uno che a cui le opinioni degli altri frega poco, cioè mi interessa l’opinione di poche persone. In questa vicenda mi interessano le opinioni di quelle persone e dell’autorità che deve valutare, fare delle indagini”. E continua: “Del popolo bue non me ne frega più niente. Di andare a impressionare la casalinga fargli credere…no casalinga pensa quello che vuoi, odiami…continua a pensare che in mano a lei c’era una ciocca dei miei capelli che però nessuno per dieci anni ha mai…però…nessuna delle squadre degli investigatori si è mai accorta che c’era un’intera ciocca di capelli…continua a pensare, sì pensa che mi sono tagliato i capelli per non nascondere il fatto che …se poi tagli i capelli, ma il capello è uguale lo stesso…vogliamo analizzare il capello…non è che superata una certa lunghezza la struttura del capello cambia”.