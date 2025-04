Caso Garlasco: legale, ‘madre di Andrea Sempio sta male, ha attacchi di ansia’

agenzia

Milano, 30 apr. La madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, sta ancora male nonostante siano passate più di 48 ore dalla convocazione in caserma per essere ascoltata come testimone di quanto accaduto la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima.

“La madre – spiega all’Adnkronos l’avvocata Angela Taccia – ha iniziato a stare male già quando ha visto la calca dei giornalisti” davanti al comando di via Moscova a Milano. “Sono riuscita a calmarla, poi ha avuto un altro attacco di panico dopo che, nonostante avesse esercitato la facoltà di astensione (in quanto prossimo congiunto, ndr), i carabinieri le hanno posto altre domande e quindi il panico è salito gradualmente”. Un’insistenza che ha riguardato fatti personali, in particolare su una persona sconosciuta allo stesso Sempio.