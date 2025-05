Caso Garlasco: legale, ‘nessun rapporto tra Sempio e le gemelle Cappa’

agenzia

Milano, 14 mag. “Non esiste nessun rapporto tra Andrea Sempio e le gemelle Cappa, che facciano tutti gli accertamenti del caso ma non si conoscevano”. Lo afferma Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo l’ultima pista investigativa un testimone, come un altro in passato che ha già ritrattato, tirerebbe in ballo una delle cugine della vittima. Stefania e Paola Cappa non sono mai state indagate nel delitto di quasi 18 anni fa.

