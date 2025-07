Caso Garlasco: legale Sempio, ‘consulenza Stasi su impronta 33 non ci spaventa’

agenzia

Milano, 25 lug. “Siamo giunti a conoscenza del deposito della consulenza da parte della difesa Stasi, ancora una volta dai media. Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra stessa consulenza. Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità su Andrea Sempio verrà a galla, prima o poi”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocata Angela Taccia che insieme al collega Massimo Lovati difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.