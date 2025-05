Caso Garlasco: legale Sempio, ‘tempistiche perquisizioni sono un po’ spiacevoli’

agenzia

Milano, 14 mag. “Nella perquisizione a Voghera non è che hanno cercato qualcosa in modo particolare: è un decreto molto generico, si indica del materiale informatico, ma ad esempio gli hanno guardato e restituito il telefono. Sono indagini tradizionali a tappeto, Andrea è sereno e ha dato piena disponibilità a mostrare ogni spazio della casa”. Lo afferma Angela Taccia legale di Andrea Sempio indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi.