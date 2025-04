Caso Garlasco: madre Sempio convocata da carabinieri, sceglie di non rispondere

agenzia

Milano, 28 apr. La madre di Andrea Sempio non ha risposto alle domande dopo essere stata convocata dai carabinieri di Milano negli uffici del comando di via della Moscova per i fatti del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Sempio è indagato dalla Procura di Pavia per il concorso nell’omicidio della ventiseienne, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi. La donna era accompagnata dall’avvocata Angela Taccia e ha deciso di non rispondere come è sua facoltà, in quanto prossima congiunta dell’indagato.

