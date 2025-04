Caso Garlasco, malore per madre di Sempio durante interrogatorio

agenzia

La donna non ha risposto su giorno delitto e ticket posteggio

MILANO, 28 APR – Daniela Ferrari ha accusato un malore questa mattina mentre si trovava al Comando provinciale dei carabinieri di Milano per essere sentita come testimone nell’ambito della nuova indagine della Procura di Pavia in cui il figlio, Andrea Sempio, è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. A quanto si apprende, dopo le prime due domande, la prima di carattere generico, la donna si sarebbe sentita poco bene. Consigliata dall’avvocato Massimo Lovati, che assiste Sempio con la collega Angela Taccia, Ferrari aveva già deciso fin dall’inizio di avvalersi della facoltà di non rispondere. La signora Ferrari era stata convocata come teste per ripercorrere ancora una volta quella mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa. Avrebbe dovuto spiegare di nuovo a che ora è uscita di casa e per quali commissioni e a che ora è rientrata. Poi raccontare di nuovo gli spostamenti del figlio e la vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano che il giovane, su suggerimento dei genitori, decise di tenere. E poi, tra l’altro, fornire chiarimenti in merito a un ‘fuorionda’ reso pubblico dalla trasmissione de Le Iene su come il figlio sarebbe venuto a conoscenza di alcuni atti dell’indagine del 2017, finita con un’archiviazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA