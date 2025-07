Caso Grillo jr: legale parte civile, ‘lividi sulla ragazza ulteriore prova violenze subite’**

agenzia

Palermo, 1 lug. “I lividi riscontrati sul corpo della ragazza costituiscono una ulteriore prova delle violenze subite”. E’ quanto dice l’avvocato Dario Romano, che con l’avvocata Giulia Bongiorno, rappresenta la parte civile nel processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici, accusati di avere violentato nel luglio del 2019 una ragazza italo norvegese in Costa Smeralda. Non solo. Il legale di parte civile spiega anche nel suo intervento che “ben cinque medici specialisti hanno diagnosticato un PTSD, disturbo da stress post-traumatico, in seguito ai fatti del 17 luglio 2019”.

