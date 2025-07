Caso Grillo jr: Procura chiede 9 anni di carcere per tutti i quattro imputati accusati di stupro**

agenzia

Palermo, 1 lug. Nove anni di carcere sono stati chiesti, alla fine della requisitoria, dal Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, per Ciro Grillo e i suoi tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, nel residence di proprietà di Ciro Grillo. Il procuratore ha chiesto al concessione delle attenuanti generiche per i quattro imputati. Oggi nessuno dei quattro è presente in aula.

