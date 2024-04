Caso Pozzolo: Renzi, ‘Delmastro deve riferire in Parlamento’

agenzia

Roma, 2 apr. “I media non danno alcuna attenzione al caso ma sulla vicenda dello sparo di capodanno in cui sono coinvolti dirigenti di Fratelli d’Italia è uscita una notizia che nessuno ha smentito. Ma che quasi tutti hanno volutamente ignorato. Nella nuova versione di un testimone, il deputato di Fdi Pozzolo avrebbe sparato mentre il sottosegretario alla giustizia di Fdi Delmastro sarebbe stato a tre metri da Pozzolo. Non a gettare l’immondizia fuori dalla sala, non a fumare dunque, ma a tre metri di distanza. Sono versioni molto discordanti. Perché? Chi mente? E soprattutto perché mente? Possibile che su una cosa del genere il sottosegretario non accetti di venire in Aula a riferire? Noi faremo un’altra interrogazione parlamentare. Ma è incredibile che l’uomo da cui dipende la Polizia penitenziaria non faccia chiarezza in Parlamento su quello che è accaduto”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.