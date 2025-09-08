Caso Resinovich, al via le nuove analisi sui reperti

agenzia

Verifiche ad Ancona, si parte dalla giacca addosso al cadavere

TRIESTE, 08 SET – Sono iniziati oggi all’Istituto di Medicina legale di Ancona i nuovi esami disposti dalla Gip del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante per far luce sulla morte di Liliana Resinovich. Al vaglio dei periti una serie di reperti raccolti nel corso delle indagini e su cui dovranno venir svolte analisi di natura genetica, merceologica e dattiloscopica. Gli accertamenti sono partiti dalla giacca rinvenuta addosso al cadavere della 63enne. Il corpo fu trovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, una ventina di giorni dopo la scomparsa da casa della donna. Sulla giacca i periti hanno cercato tracce di Dna e repertato fibre tessili diverse da quelle riconducibili all’indumento, elementi che ora verranno nuovamente analizzati. A oggi, per la morte di Resinovich è indagato per omicidio il marito, Sebastiano Visitin. L’incarico per i nuovi accertamenti è stato conferito a luglio da Mangiante ai professori Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. A quanto si apprende, le nuove analisi sono iniziate al seguito di una riunione operativa che ha coinvolto le parti, alcune collegate da remoto. “Siamo comunque contenti per l’approccio molto preciso e minuzioso che permetterà di fare luce su quanto ancora può essere dedotto dall’esame dei reperti in essere – osserva l’avvocata Federica Obizzi, che tutela la nipote di Liliana, Veronica Resinovich. Obizzi era presente oggi ad Ancona assieme ai periti del Tribunale e a quelli nominati dal pm: “Il fatto che non abbiano fatto prima esami di questo tipo – aggiunge Obizzi – secondo il mio punto di vista è perché non c’era, prima di questo momento, un’ipotesi di omicidio. Ora è stato ampliato il modo di lavorare ed è cambiato tutto”. La prossima udienza per fare il punto sui risultati delle nuove verifiche è stata fissata per il 30 marzo. A fine giugno era stato sentito in incidente probatorio anche Claudio Sterpin, l’amico di Liliana, per cristallizzare la testimonianza dell’86enne, in particolare sul rapporto che intercorreva tra lui e Liliana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA